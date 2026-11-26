Бюджет Кубани на новый трехлетний период принят в первом чтении
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2027–2029 годы. Расходы краевой казны в следующем году запланированы на уровне 576,1 млрд руб., из которых около 70% придется на социальную сферу. Документ поддержало большинство парламентариев.
Проект бюджета на пленарном заседании представил министр финансов края Александр Кнышов. Согласно представленным расчетам, на социальные расходы в 2027 году предусмотрено более 401 млрд руб. Еще 515 млрд руб., или 89,4% всех расходов, распределят в рамках 29 государственных программ.
На строительство, реконструкцию и приобретение объектов государственной и муниципальной собственности планируется направить 78,9 млрд руб. Трансферты местным бюджетам составят 187,7 млрд руб., или около трети расходов региональной казны. По оценке краевых властей, государственный долг останется на безопасном уровне.
В ходе обсуждения руководители парламентских фракций отметили, что бюджет формировался в сложных экономических условиях. Лидер фракции КПРФ Павел Соколенко обратил внимание на снижение поступлений по отдельным налоговым источникам. Представитель «Справедливой России» Денис Хмелевской заявил, что проект сохраняет социальную направленность и ориентирован на поддержку жителей края.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что бюджетная модель предусматривает финансирование как первоочередных потребностей региона, так и его стратегического развития. В частности, расходы на ЖКХ в рамках государственных программ в 2027 году вырастут почти на 10 млрд руб. по сравнению с текущим годом. Финансирование транспортной отрасли увеличится более чем на 2,3 млрд руб., здравоохранения — почти на 800 млн руб., обеспечения безопасности населения — примерно на 250 млн руб.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при подготовке документа власти исходили из текущего состояния экономики. По его словам, индекс экономического роста региона по итогам 2026 года составил 100,5%, а доходы сохранились примерно на уровне прошлого года. Это позволило сформировать сбалансированный бюджет с приоритетом социальных обязательств.