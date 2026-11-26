Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что бюджетная модель предусматривает финансирование как первоочередных потребностей региона, так и его стратегического развития. В частности, расходы на ЖКХ в рамках государственных программ в 2027 году вырастут почти на 10 млрд руб. по сравнению с текущим годом. Финансирование транспортной отрасли увеличится более чем на 2,3 млрд руб., здравоохранения — почти на 800 млн руб., обеспечения безопасности населения — примерно на 250 млн руб.