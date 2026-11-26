В Петербурге предложили выдать бизнесу льготные абонементы на парковку
Ввести льготные парковочные абонементы для бизнеса в четырех районах Санкт-Петербурга предложил петербургский парламентарий Павел Иткин. С этой инициативой он обратился к главе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александру Ситову, сообщает «Закс.ру».
Льготами сейчас могут воспользоваться жители зоны платной парковки и еще ряд категорий граждан, включая многодетные семьи и владельцев электромобилей. Предприниматели покупают годовые абонементы по полной стоимости. Для машин категории B он стоит 352,6 тысячи рублей, для категории C — 705,1 тысячи рублей.
Господин Иткин считает, что льготы снизят издержки малых и средних предприятий в центре. Кроме того, они, по его мнению, простимулируют покупку абонементов, а значит, увеличат поступления в городской бюджет.
Зона платной парковки в настоящее время охватывает Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы. Накануне петербургский парламент принял во втором чтении законопроект о повышении штрафов за неоплату парковки. Физическим лицам придется заплатить 5 тысяч рублей. Юридическим — 30 тысяч рублей.