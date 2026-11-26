В Петербурге мужчина встретил росгвардейцев с саблей и угрожал расправой
Житель Выборгского района Санкт-Петербурга оказался в отделе полиции после конфликта с прибывшими на вызов медиками и сотрудниками Росгвардии. По данным ведомства, мужчина угрожал правоохранителям саблей. Подробности происшествия 26 ноября сообщили в ГУ Росгвардии по региону.
Инцидент произошел минувшей ночью в квартире на проспекте Художников. Семейная пара распивала спиртное, когда 53-летний хозяин жилья начал вести себя агрессивно. Его супруга вызвала скорую помощь.
Прибывшие медики столкнулись с агрессивным поведением мужчины, который стал бросаться на них. Фельдшер сообщил о происходящем правоохранителям.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Мужчина встретил их на лестничной площадке с саблей в руках, замахнулся на наряд и стал угрожать расправой. Один из росгвардейцев отбил удар дубинкой.
Мужчину обезоружили и задержали, после чего доставили в 59-й отдел полиции.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.