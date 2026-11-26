Дополнительные федеральные средства заложат в региональный бюджет в начале декабря. Господин Бусаргин поручил профильным зампредам правительства заранее подготовить необходимую документацию и площадки. Губернатор добавил, что приступить к освоению денег нужно будет сразу после их поступления.