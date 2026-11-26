Губернатор анонсировал «колоссальные» федеральные транши Саратову в 2027 году
Деньги пойдут на Театр оперы и балета, новый мост, трамваи и другие проекты
В бюджете РФ предусмотрели на 2027 год «колоссальный объем решений по Саратовской области». Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Глава региона уточнил, что средства удалось привлечь благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Деньги пойдут на реконструкцию Театра оперы и балета, продолжение модернизации саратовской трамвайной сети, возведение нового моста через Волгу, строительство новых путепроводов и другие проекты.
Дополнительные федеральные средства заложат в региональный бюджет в начале декабря. Господин Бусаргин поручил профильным зампредам правительства заранее подготовить необходимую документацию и площадки. Губернатор добавил, что приступить к освоению денег нужно будет сразу после их поступления.