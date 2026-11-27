Проектом постановления также предлагается снять 13 инициатив фракции «Справедливая Россия — За правду». И справедливороссы, и «яблочники» проиграли сентябрьские выборы и не представлены в нынешнем созыве городского парламента. Также 20 инициатив подготовлены депутатом из фракции КПРФ Алексеем Зинчуком. Еще дюжина — единороссом Андреем Рябоконем. Одна — от коммунистов Романа Кононенко и Вячеслава Бороденчика. Они тоже не прошли в новый созыв. Все законопроекты, кроме одного, внесены после 2022 года. Обычно под снятие с учета подпадают более старые документы. Исключением стал законопроект бывшего сенатора Вадима Тюльпанова, датированный 2013 годом.