Законотворцы Мариинского устроили переучет
Петербургский парламент собирается обнулить инициативы «Яблока» прошлого созыва
В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесена инициатива о снятии с регистрационного учета законопроектов и проектов постановлений от представителей партии «Яблоко». Среди документов — пацифистские предложения с критикой специальной военной операции. Также в список под удаление попали инициативы справедливороссов и двух депутатов прошлого созыва, выступавших порой с популистскими идеями.
Комитет по законодательству петербургского парламента подготовил проект постановления о снятии с регистрационного учета 83 документов. Более половины из них — проекты постановлений. Под нож хотят отправить инициативы депутатов и парламентских объединений, не представленных в новом созыве Заксобрания. Снятие инициатив депутатов и фракций, покинувших Мариинский дворец после выборов,— рядовая процедура. В 2021 году после подведения итогов голосования ЗакС принял аналогичное решение в отношении предложений депутатов прошлого созыва.
Более трети, 36 документов, предлагаемых к снятию с учета, подготовлены фракцией «Яблоко» в период с 2022 по 2026 год. Среди предложений, от которых предлагается избавиться,— проект обращения к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с критикой статей Уголовного кодекса и КоАП об ответственности за дискредитацию и распространение фейков о российской армии. Еще фракция просила Госдуму ввести уголовную ответственность за публичные призывы к применению ядерного оружия. У премьер-министра Михаила Мишустина партия просила снять ограничения с иностранных мессенджеров.
Также в упомянутых инициативах оказались предложения об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах, запрета для иностранных агентов участвовать в избирательных кампаниях. Еще «Яблочники» предлагали разрешить родственникам реабилитированных жертв политических репрессий знакомиться с материалами дел.
Проектом постановления также предлагается снять 13 инициатив фракции «Справедливая Россия — За правду». И справедливороссы, и «яблочники» проиграли сентябрьские выборы и не представлены в нынешнем созыве городского парламента. Также 20 инициатив подготовлены депутатом из фракции КПРФ Алексеем Зинчуком. Еще дюжина — единороссом Андреем Рябоконем. Одна — от коммунистов Романа Кононенко и Вячеслава Бороденчика. Они тоже не прошли в новый созыв. Все законопроекты, кроме одного, внесены после 2022 года. Обычно под снятие с учета подпадают более старые документы. Исключением стал законопроект бывшего сенатора Вадима Тюльпанова, датированный 2013 годом.
Инициативы единоросса Рябоконя в основном связаны с корректировками норм, регулирующих сделки с недвижимостью, а депутат Зинчук регулярно предлагал скорректировать уголовное право. Также господин Зинчук предлагал запретить чиновникам и депутатам в течение пяти лет после ухода со службы выезжать за границу. Инициатива коммунистов Кононенко и Бороденчика посвящена введению в Петербурге закона «О детях войны». Принятие соответствующих положений о социальных гарантиях для граждан, чье детство и юность пришлись на годы Великой Отечественной войны,— один из ключевых пунктов федеральной программы КПРФ. Предложения фракции «Справедливая Россия — За правду» связаны с городскими законами об управлении многоквартирными домами, капремонте и другими положениями из сферы жилищного хозяйства.