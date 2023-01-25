В ЗакСе Петербурга исключили с повестки вопрос об ответственности за ядерные угрозы

Парламент Санкт-Петербурга исключил из повестки пленарного заседания 25 января проект федеральной инициативы об уголовной ответственности за публичные призывы к применению ядерного оружия.

Проект подготовила партия «Яблоко», они предлагали дополнить УК РФ новой статьей об ответственности за призывы и пропаганду таких действий. Председатель партии «Единая Россия» Константин Чебыкин раскритиковал авторов инициативы. Он напомнил парламентариям, что «сейчас время объединяться» и рассказал о памятнике в Петропавловске-Камчатске – скульптурной группе, изображающей медведей, с подписью «Здесь начинается Россия».

«Наша триада: ядерный щит страны, земля, вода и воздух. [Они] защищают граждан Российской Федерации»,— сказал господин Чебыкин.

Представители «Яблока» предлагали направить инициативу в Государственную думу. За подстрекания к применению ядерного оружия могло грозить заключение на срок до пяти лет. По итогу 35 депутатов ЗакСа проголосовали «за» исключение предложения из повестки.

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