Как пояснил господин Маслов, все отели под новым брендом будут иметь категорию «четыре-пять звезд». Он также отметил, что в ближайшее время в планах Domina Management запуск отеля Albergo в петербургской агломерации. На данный момент под реализацию проекта в регионе рассматривают четыре локации.