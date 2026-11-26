Оператор отелей Domina в РФ запустил новый гостиничный бренд
Domina рассматривает четыре площадки для первого отеля Albergo в петербургской агломерации
Петербургская УК Domina Management, развивающая сеть отелей Domina в России, запустила новый гостиничный бренд Albergo. Об этом 26 ноября на встрече с журналистами сообщили представители компании. Первым проектом под брендом Albergo станет апарт-комплекс бизнес-класса «Карлуу», который строит в Республике Алтай девелопер «Мой дом».
В рамках презентации управляющий партнер Domina Group Владимир Маслов и операционный директор по Горному Алтаю компании «Мой дом» Степан Овинов подписали соглашение о предоставлении лицензии на использование логотипа Albergo, а также договор о техсопровождении проекта.
Апарт-комплекс бизнес-класса «Карлуу», включающий 250 апартаментов, гостиницу категории «четыре звезды» на 116 номеров, торговую галерею и сервисную инфраструктуру, планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2028 года. Концепция комплекса предусматривает наличие ресторана, кафе, лобби-бара, спа-центра, фитнес-зала, конференц-зала, коворкинга, супермаркета, автомобильного сервиса и подземного паркинга.
Управлять комплексом будет гостиничный оператор UTROM Group. По словам господина Овинова, инвестиции в проект составят около 2,5 млрд рублей.
Как пояснил господин Маслов, все отели под новым брендом будут иметь категорию «четыре-пять звезд». Он также отметил, что в ближайшее время в планах Domina Management запуск отеля Albergo в петербургской агломерации. На данный момент под реализацию проекта в регионе рассматривают четыре локации.