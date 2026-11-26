Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет до 6 лет 6 месяцев в исправительных колониях общего и строгого режима. Одной из осужденных исполнение наказания отсрочено до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.