В Самаре вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды, похитившим 38 млн рублей у 400 граждан
Октябрьский районный суд Самары признал виновными четырех граждан в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Соучастники похитили у более чем 400 жителей разных регионов страны свыше 38 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет до 6 лет 6 месяцев в исправительных колониях общего и строгого режима. Одной из осужденных исполнение наказания отсрочено до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Как установил суд, с 2020 года по 201 год участники группы привлекали деньги граждан «под предлогом проведения высокодоходных операций на биржевых площадках и получения процентов». Действовали они по принципу «финансовой пирамиды». Инвесторам выплачивали деньги за счет поступления средств от новых участников.