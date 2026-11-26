Пациентке из Ярославля выплатят полмиллиона за неудачное лечение глаз
Кировский райсуд Ярославля взыскал 500 тыс. руб. в пользу 66-летней пациентки после неудачного лечения катаракты. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.
В ноябре 2024 года женщину госпитализировали для плановой операции по замене хрусталика. После лечения у нее снизилась острота зрения.
Судебная экспертиза выявила нарушения при оказании медицинской помощи: специалисты неправильно рассчитали размер хрусталика, а также выбрали неверные методы диагностики и лечения.
Прокуратура Кировского района поддержала иск пациентки о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования и взыскал с медицинской организации 500 тыс. руб.
Решение суда в законную силу не вступило.