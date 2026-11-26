Подсудимая признала свою вину. Суд учел, что она беременна и у нее есть психическое заболевание, и назначил ей 2,5 года лишения свободы условно. Кроме того, ее обязали лечиться у врача-психиатра. Дело жителя Выборга передано по подсудности в Выборгский городской суд Ленинградской области.