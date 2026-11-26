Жительнице Удмуртии дали 2,5 года условно за отправку интимного видео знакомому
Эти кадры он выложил в интернет из-за долга подсудимой
Жительница Удмуртии получила 2,5 года условно после отправки сексуального видеоролика знакомому из Выборга в соцсетях, рассказали «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики. При этом мужчина также пошел под суд из-за публикации кадров в открытом доступе.
Как выяснилось, подсудимая задолжала ему 30 тыс. руб. Чтобы отомстить за невозвращенный долг, мужчина выложил интимные кадры на ее странице во «ВКонтакте». В результате ей инкриминировали незаконное изготовление порнографии, ему — распространение таких материалов (различные части ст. 242 УК).
Подсудимая признала свою вину. Суд учел, что она беременна и у нее есть психическое заболевание, и назначил ей 2,5 года лишения свободы условно. Кроме того, ее обязали лечиться у врача-психиатра. Дело жителя Выборга передано по подсудности в Выборгский городской суд Ленинградской области.