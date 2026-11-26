Город затягивает пояса
Уфимцам представили проект бюджета на 2027 год
15 декабря в Уфимской детской филармонии состоятся публичные слушания по проекту бюджета города на 2027 год. Администрация Уфы ждет уменьшения доходов, поэтому сокращение ассигнований затронет почти все основные разделы бюджета. Городу не впервой заявлять об оптимизации перед новым годом, однако практика последних лет показывает, что за секвестром следует наращивание расходов и поиск новых источников пополнения бюджета.
Администрация Уфы внесла в горсовет проект бюджета на 2027 год. Предполагается, что по сравнению с бюджетом на нынешний год доходы сократятся на 6,5%, а расходы — на 12,4%: и те, и другие составят 43,5 млрд руб.
За счет налогов и других источников мэрия, как и в этом году, планирует получить 25 млрд руб. Незначительно — до 13,3 млрд руб. — сократятся поступления от НДФЛ, а от налога на совокупный доход — с 4 млрд до 3,9 млрд руб. Использование муниципального имущества (в том числе парковок) принесет 3,1 млрд руб. (рост — почти 15%).
Благодаря имущественному налогу бюджет Уфы пополнится на 2,8 млрд руб., что примерно на 400 млн руб. больше ожидаемых поступлений в этом году. В то же время в два раза — с 746,1 млн до 371,5 млн руб. — сократятся доходы за счет приватизации муниципального имущества. За счет госпошлин город выручит 892,1 млн руб., штрафов — 253,2 млн руб., платных услуг — 200,7 млн руб.
Поступления из вышестоящих бюджетов сократятся на 14% — до 18,5 млрд руб. Ожидается, что Уфа останется без субсидий на содержание местных дорог (в этом году они составляют 348 млн руб.). В то же время объем субсидий на ремонт и строительство дорог и дорожных сооружений увеличится с 1,1 млрд до 1,3 млрд руб. Субсидии на доведение средней зарплаты педагогов до среднерыночных доходов по республике сократятся с 263,8 млн до 147,8 млн руб.
Субвенции уменьшатся на 500 млн руб. — до 14,2 млрд руб. Если в этом году на оплату труда сотрудников детских садов и школ было заложено около 12,5 млрд руб., то в 2027 году — 12,2 млрд руб.
Расходы на общегосударственные расходы вырастут с 4,1 млрд до 5,2 млрд руб. Резкое увеличение объемов в числе прочего связано с необходимостью выплаты 676 млн руб. в рамках исполнения судебных решений, а также с многократным — с 47,9 млн до 428,8 млн руб. — подорожанием бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. При этом затраты на функционирование городской администрации сократятся с 1,7 млрд до 886,2 млн руб.
Финансирование раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», большая часть расходов которого направлена на защиту населения от пожаров и ЧС природного и техногенного характера, сократится примерно на 100 млн руб., до 1,2 млрд руб.
Более чем на 27,5% уменьшатся траты на поддержку экономики города: они составят 5,6 млрд руб. Например, если в этом году на транспорт заложено 1,3 млрд руб., то в следующем — менее 900 млн руб. На четверть — до 4,3 млрд руб. — сократится объем Дорожного фонда.
Затраты на ЖКХ упадут на 19,3%: около 3,8 млрд руб. Ассигнования на расселение аварийного жилья уменьшатся со 118,8 млн до 67,5 млн руб., а на ремонт и содержание сетей наружного освещения — со 170 млн до 70 млн руб. Финансирование «Горзеленхоза» сократится на 22% (до 703,5 млн руб.). При этом почти на 14% увеличатся субсидии «Уфагорсвету» — до 316,9 млн руб.
Почти в два раза меньше получит раздел «Охрана окружающей среды» — 46,2 млн руб. Почти все средства пойдут на расчистку территории бывшего 41-го цеха «Уфахимпрома».
Финансирование образования уменьшится на 13,3%. Дошкольная сфера получит 7,2 млрд руб., общее образование — 11 млрд руб., дополнительное образование — 2,5 млрд руб., молодежная политика — 395,2 млн руб. На другие вопросы образования — отдых и оздоровление детей, поддержку учебно-методических кабинетов, логопедических пунктов и прочие статьи — будет выделено 1,2 млрд руб.
На культуру и кинематографию бюджет Уфы потратит около 1,3 млрд руб. Из них 716 млн руб. получат дворцы и дома культуры, 251 млн руб. — библиотеки, 160 млн руб. — театры и концертные организации. На физкультуру и спорт заложено более 1,1 млрд руб., из которых более 800 млн руб. будут направлены на учреждения спортивной подготовки.
Не обойдет стороной оптимизация и социальную сферу, на которую предусмотрено менее 2,5 млрд руб. (сокращение — 17,5%). Более половины раздела — 1,3 млрд руб. — должны пойти на выплаты за контракт для участия в СВО.
Обслуживание муниципального долга будет стоить бюджету 398 млн руб.
Верхний предел госдолга не изменится и составит около 8,3 млрд руб. Город планирует погасить 1,1 млрд руб. кредита и привлечь на рыночных условиях 3,1 млрд руб. Обязательства по бюджетным кредитам должны сократиться на 2 млрд руб.
Стоит отметить, что изначальные параметры бюджета что на 2025-й, что на 2026 годы тоже предполагали, во-первых, баланс расходов и доходов, а во-вторых, оптимизацию. Однако по ходу исполнения бюджета муниципалитет вынужден был поднимать планку для всех основных его параметров. Доходы нынешнего бюджета выросли на 2 млрд руб. по сравнению с изначально утвержденными, расходы — на 5,2 млрд руб. Первые правки были внесены уже в первом квартале этого года.
Коммерсантъ (Уфа) №220от 27.11.2026, стр. 8