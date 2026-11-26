Поступления из вышестоящих бюджетов сократятся на 14% — до 18,5 млрд руб. Ожидается, что Уфа останется без субсидий на содержание местных дорог (в этом году они составляют 348 млн руб.). В то же время объем субсидий на ремонт и строительство дорог и дорожных сооружений увеличится с 1,1 млрд до 1,3 млрд руб. Субсидии на доведение средней зарплаты педагогов до среднерыночных доходов по республике сократятся с 263,8 млн до 147,8 млн руб.