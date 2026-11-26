Нижегородский облизбирком обновится на пятую часть
Законодательное собрание Нижегородской области утвердило свою половину нового состава избирательной комиссии (ИК НО), который будет действовать в 2026-2031 годах. Список из семи кандидатур поддержали единогласно.
В него вошли Марина Овчинникова (предложена ЦИК), Анна Беломестнова (от ЛДПР), Кирилл Коршунов (от КПРФ), Ольга Сурова (от «Новых людей»), а также предложенные муниципальными парламентами действующий зампредседателя ИК НО Анна Красильникова, руководитель правового управления заксобрания Дмитрий Степанов и Алексей Мещанинов.
Ранее свою половину утвердил губернатор Глеб Никитин. В нее вошли предложенная ЦИК России действующий председатель облизбиркома Маргарита Андреева, а также руководитель партийного «Центра защиты прав граждан» Евгений Крылов (предложен «Справедливой Россией»), сотрудник аппарата заксобрания Дмитрий Шутов (предложен «Единой Россией») и предложенные муниципальными депутатами сотрудник правового департамента правительства Елена Епсилова, замминистра внутренней политики Николай Костюкович, директор госархива, член региональной контрольной комиссии «Единой России» Сергей Курицын, помощник депутата Татьяны Гриневич Марина Мамонова.
Из партий своего представителя заменили только «Новые люди», в текущем составе ее представляет Дмитрий Журавлев. Также в новый состав из предыдущего не вошли секретарь действующей комиссии Светлана Черемина и Ольга Андрианова.
Новыми членами комиссии станут Ольга Сурова, Сергей Курицын и Алексей Мещанинов.
Судя по данным из открытых источников, Алексей Мещанинов — исполнительный директор АНО «Ветераны СВО Нижегородской области», учрежденной физлицом и зарегистрированной в здании областной АНО «Дом народного единства».