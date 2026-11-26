Таким образом, за месяц госдолг вырос на 1,53 млрд руб. Из его общего объема 82,17 млрд руб. приходится на ценные бумаги региона, 35,96 млрд руб. — на бюджетные кредиты. Заимствований у коммерческих банков в структуре долга на 1 ноября не было.