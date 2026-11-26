Госдолг Новосибирской области к 1 ноября достиг 118,13 млрд рублей
Государственный долг Новосибирской области на 1 ноября 2026 года составлял 118,13 млрд руб. Данные опубликованы на сайте министерства финансов региона.
Таким образом, за месяц госдолг вырос на 1,53 млрд руб. Из его общего объема 82,17 млрд руб. приходится на ценные бумаги региона, 35,96 млрд руб. — на бюджетные кредиты. Заимствований у коммерческих банков в структуре долга на 1 ноября не было.
Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре Новосибирская область планирует приступить к размещению облигаций на 16,5 млрд руб. Государственный долг региона в 2027 году запланирован в объеме 205,92 млрд руб. На его обслуживание субъект федерации потратит около 24 млрд руб.