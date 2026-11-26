Выдача ипотеки в Ярославской области выросла на 34% за девять месяцев
За январь—сентябрь 2026 года жители Ярославской области оформили 5,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 21,7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кредитов выросло на 30,5%, а объем выдачи — на 34,1%, следует из статистики Банка России.
Больше всего ипотечных договоров заключили в сентябре — 973. На втором месте июнь с 759 кредитами. Минимальное число выдач зафиксировали в феврале — 544.
Средневзвешенная ставка по ипотеке в сентябре составила 8,6% против 8% годом ранее. Средний срок кредита увеличился с 297 до 301 месяца.
По состоянию на 1 октября задолженность жителей региона по ипотечным кредитам достигла 128 млрд руб., что на 9,2% больше, чем годом ранее.
В докладе Банка России «Региональная экономика» отмечается, что в августе рост ипотечного кредитования замедлился из-за сокращения выдач по рыночным программам, а в сентябре спрос на льготную ипотеку резко вырос в преддверии изменения условий семейной ипотеки с 1 октября.