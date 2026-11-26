За январь—сентябрь 2026 года жители Ярославской области оформили 5,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 21,7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кредитов выросло на 30,5%, а объем выдачи — на 34,1%, следует из статистики Банка России.