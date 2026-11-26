Суд не стал приостанавливать смену регоператора ТКО в Ярославской области
Арбитражный суд Ярославской области не стал приостанавливать заключение и исполнение соглашения с новым региональным оператором ТКО по заявлению действующего оператора ООО «Хартия». Это следует из определения суда от 20 ноября.
ООО «Хартия» оспорило в суде итоги конкурса по выбору оператора, в частности победу в нем созданного правительством области ООО «Ярославский экологический оператор». Истец просил отложить передачу своих функций до окончания спора об итогах конкурса. Компания указывала, что за время разбирательства новый оператор может начать работу, что помешает исполнить решение суда в случае удовлетворения иска. «Хартия» заявила, что готова продолжать вывоз отходов на время спора, что позволило бы избежать перебоев в оказании услуг.
Суд счел доводы о том, что передача функций регоператора помешает исполнить будущее решение, предположительными. В определении он указал на необходимость обеспечения баланса интересов сторон.
«Применение обеспечительных мер может затрагивать права и интересы неопределенного круга лиц в части соблюдения надлежащей санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе», — указал суд.
Заявление об оспаривании итогов конкурса принято к производству. «Хартия» просит повторно рассмотреть ее уведомление об участии во втором этапе, провести этот этап и заново определить победителя.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», «Хартия» работает в регионе с сентября 2018 года, соглашение с компанией истекает 31 декабря 2026 года. На первом этапе ноябрьского конкурса «Ярославский экологический оператор» предложил самую низкую стоимость услуг. «Хартия» единственной подала уведомление об участии во втором этапе, однако комиссия сочла, что компания не подтвердила наличие мощностей для обработки более половины отходов региона. Второй этап признали несостоявшимся, а победителем объявили областную компанию.
17 ноября министерство сообщило о заключении с победителем соглашения на десять лет с 1 января 2027 года.