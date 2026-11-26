ООО «Хартия» оспорило в суде итоги конкурса по выбору оператора, в частности победу в нем созданного правительством области ООО «Ярославский экологический оператор». Истец просил отложить передачу своих функций до окончания спора об итогах конкурса. Компания указывала, что за время разбирательства новый оператор может начать работу, что помешает исполнить решение суда в случае удовлетворения иска. «Хартия» заявила, что готова продолжать вывоз отходов на время спора, что позволило бы избежать перебоев в оказании услуг.