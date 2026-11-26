Татьяна Юмашева представила коллекцию одежды в день рождения Ельцин-центра
В Ельцин-центре в Екатеринбурге в честь 11-летия культурно-образовательного комплекса продемонстрировали лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров «Автограф». Коллекцию от Merch Lab. представила дочь первого президента России Бориса Ельцина — Татьяна Юмашева. Празднование прошло 25 ноября в клубе «Центр».
Фирменным элементом стала вышивка в виде подписи Бориса Ельцина. Лаконичная черно-белая капсула состоит из кепок, сумок, футболок и других элементов гардероба. Моделями стали действующие сотрудники центра — их выбрала внучка первого президента Мария Юмашева. Она увлекается фотографией, и команда Ельцин-центра пригласила ее на фотосессию для рекламы. «Мне очень нравится папина подпись. Она такая длинная, размашистая, неповторимая. Я прекрасно помню, как папа тщательно выводил каждую подпись под документами, в том числе под историческими»,— рассказала Татьяна Юмашева.
Позже исполнительница Флора Бичахчан в рамках программы «От джаза до заразы» объединила джаз, хип-хоп, рэп и другие жанры. Со сцены прозвучала как новая песня «Житие Флоры», так и главные хиты — «Молитва», «Родные просторы», «Без ума» и другие.
«Каждый раз, когда мы с Татьяной приезжаем в Ельцин-центр, мы чрезвычайно благодарны за вашу самоотверженную работу. Вы делаете все возможное, чтобы Ельцин-центр стал замечательным местом не только для екатеринбуржцев, но и для жителей всей России. Уже 60% посетителей Ельцин-центра — это люди из разных городов и стран СНГ. Екатеринбург притягивает людей и есть центр этого притяжения»,— добавил супруг Татьяны Юмашевой, член попечительского совета Ельцин-центра Валентин Юмашев.