«Каждый раз, когда мы с Татьяной приезжаем в Ельцин-центр, мы чрезвычайно благодарны за вашу самоотверженную работу. Вы делаете все возможное, чтобы Ельцин-центр стал замечательным местом не только для екатеринбуржцев, но и для жителей всей России. Уже 60% посетителей Ельцин-центра — это люди из разных городов и стран СНГ. Екатеринбург притягивает людей и есть центр этого притяжения»,— добавил супруг Татьяны Юмашевой, член попечительского совета Ельцин-центра Валентин Юмашев.