УАЗ начал серийное производство обновленных «Патриот Х», «Пикап Х» и «Профи Х»
Автомобили получили новый дизель Sollers и шестиступенчатую КПП, продажи стартуют в 2027 году
Ульяновский автозавод приступил к серийному производству модернизированных автомобилей нового модельного ряда — «Патриот Х», «Пикап Х» и «Профи Х». Об этом сообщает пресс-служба УАЗа.
Обновленные модели получили новые агрегаты российского производства, а также изменения в экстерьере и интерьере. Автомобили будут предлагаться как с проверенным 2,7-литровым бензиновым двигателем ZMZ Pro (149,6 л. с., 235 Н·м), так и с новым для УАЗа 136-сильным дизелем Sollers 550010 объемом 2,0 л, который выпускается на заводе двигателей СОЛЛЕРС в Елабуге.
Дизельный агрегат развивает крутящий момент 320 Н·м уже при 1,6 тыс. об/мин и соответствует нормам Евро-5. Оба двигателя сочетаются с новой шестиступенчатой механической КПП с тросовым управлением.
Полноприводные модификации получили новую электромеханическую раздаточную коробку с управлением поворотным селектором. В интерьере — новое рулевое колесо, передняя консоль, подлокотник и блок климат-контроля, модернизированная мультимедийная система, подогрев сидений, ветрового стекла и обода руля, разъемы USB Type A и Type C.
Система активной безопасности TCS НАМИ отвечает за помощь при старте на подъеме, противобуксовочную функцию и «электронную блокировку дифференциала». Экстерьер дополняют обновленная светодиодная оптика и колесные диски нового дизайна.
«При разработке модернизированных моделей во главе угла, безусловно, была ДНК бренда. Мы стремились сохранить и приумножить легендарные проходимость и выносливость, при этом сделав автомобили современнее и комфортнее в ежедневной эксплуатации. Напомню, что новые дизельный двигатель, КПП и раздаточная коробка для „Патриот Х“, „Пикап Х“ и „Профи Х“ выпускаются на предприятиях группы СОЛЛЕРС, что напрямую влияет на устойчивость производства и на доступность продукции для покупателя», — приводит пресс-служба слова генерального директора ООО «УАЗ» Ильнура Сахабиева.
Старт продаж обновленных моделей намечен на 2027 год.