«При разработке модернизированных моделей во главе угла, безусловно, была ДНК бренда. Мы стремились сохранить и приумножить легендарные проходимость и выносливость, при этом сделав автомобили современнее и комфортнее в ежедневной эксплуатации. Напомню, что новые дизельный двигатель, КПП и раздаточная коробка для „Патриот Х“, „Пикап Х“ и „Профи Х“ выпускаются на предприятиях группы СОЛЛЕРС, что напрямую влияет на устойчивость производства и на доступность продукции для покупателя», — приводит пресс-служба слова генерального директора ООО «УАЗ» Ильнура Сахабиева.