Госдума рекомендовала выделить средства на детсад в ЖК Znak под Ижевском
В постановление о федеральном бюджете включили два проекта из Удмуртии
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Госдума рекомендовала Правительству России направить федеральные средства на строительство детсада на 320 мест в жилом районе Znak в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом в Telegram сообщил депутат Госдумы от республики Андрей Исаев.
Объект включен в постановление Госдумы о принятии федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Помимо детского сада, правительству рекомендовано предусмотреть финансирование мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети, в том числе Воткинского водохранилища.
«Сейчас нашей основной задачей является взаимодействие с федеральными министерствами, чтобы средства на реализацию проектов были выделены в 2027 году»,— сообщил господин Исаев.
По его словам, включить объекты в перечень рекомендаций удалось при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Предварительную работу депутат провел совместно с правительством Удмуртии под руководством врио главы республики Ольги Абрамовой.
Ранее госпожа Абрамова обсуждала строительство детского сада в Znak с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Проектно-сметная документация учреждения на 320 мест подготовлена, однако для начала строительства региону требовалась федеральная поддержка.
Отдельно в жилом районе Znak планируют построить школу на 1,5 тыс. мест. Как сообщала Ольга Абрамова во время прямой линии 23 ноября, проектно-сметная документация уже разработана и находится на экспертизе. Власти рассчитывают предметно обсуждать привлечение федерального финансирования в 2028 году.