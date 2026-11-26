МАК установил причину крушения легкомоторного самолета в Омской области
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения самолета в Омской области. Согласно отчету ведомства, инцидент произошел из-за того, что специалист компании не закрутил крышку капота двигателя, а командир воздушного судна в свою очередь не удостоверился в этом.
По данным МАК, ООО «Авиабаза» получило заявку на патрулирование от главного управления лесного хозяйства Омской области. Для этих целей компания направила самолет Аэропракт-22L2. Эксперты установили, что замдиректора по инженерно-авиационному обеспечению в ходе проверки воздушного судна перед вылетом открутил капот, проверил двигатель и поставил крышку на место, однако закрутил ее только с правой стороны. Командир самолета после этого поставил запись в журнале о том, что осмотрел воздушное судно, однако, говорится в сообщении, крышку капота он не проверил.
Днем 6 мая 2026 года самолет вылетел на патрулирование с аэродрома «Калачево». Во время выполнения задачи у судна открылся капот двигателя, и винт начал задевать крышку, что привело к крушению, указывается в документе. Погибли командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Как писал «Ъ-Сибирь», СКР тогда возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть нескольких лиц (ч. 3 ст. 263 УК).