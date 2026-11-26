По данным МАК, ООО «Авиабаза» получило заявку на патрулирование от главного управления лесного хозяйства Омской области. Для этих целей компания направила самолет Аэропракт-22L2. Эксперты установили, что замдиректора по инженерно-авиационному обеспечению в ходе проверки воздушного судна перед вылетом открутил капот, проверил двигатель и поставил крышку на место, однако закрутил ее только с правой стороны. Командир самолета после этого поставил запись в журнале о том, что осмотрел воздушное судно, однако, говорится в сообщении, крышку капота он не проверил.