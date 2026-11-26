Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов отметил, что возможности 5G помогут улучшить качество жизни и работающие цифровые сервисы в различных сферах, включая здравоохранение, образование и транспорт. «Запуск сетей 5G является значительным шагом вперед в области телекоммуникационных технологий и открывает новые возможности для наших граждан. Эта технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, низкую задержку и возможность подключения большего числа устройств одновременно», — сообщил он.