В Тюмени запустили сеть 5G
Оператор МТС первым запустил связь пятого поколения в Тюмени, сообщили в пресс-службе компании. 5G стала доступна в районе Цветного бульвара, ЦУМа, Михайловского рынка и Тюменской филармонии. Также покрытие распространяется на популярные ТРЦ «Тюмень Сити Молл», «Солнечный» и «Кристалл».
Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов отметил, что возможности 5G помогут улучшить качество жизни и работающие цифровые сервисы в различных сферах, включая здравоохранение, образование и транспорт. «Запуск сетей 5G является значительным шагом вперед в области телекоммуникационных технологий и открывает новые возможности для наших граждан. Эта технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, низкую задержку и возможность подключения большего числа устройств одновременно», — сообщил он.
Для реализации проекта не требовалось возведения новых вышек или выделения дополнительных радиочастот. Развертывание технологии идет поэтапно на существующих частотах LTE 2100 МГц в местах с максимальной активностью абонентов по принципу технологической нейтральности.
Благодаря технологии жители смогут получить доступ к образовательным и развлекательным сервисам с высоким объемом данных, развитие умной городской среды и VR/AR технологий.
«Для тюменского бизнеса сети пятого поколения станут важным инструментом повышения эффективности. Низкая задержка сигнала и сверхвысокая пропускная способность позволят развивать промышленный интернет вещей, роботизацию и системы управления производством в реальном времени без потери данных», — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) одобрила использование операторами частот, предназначенных для 4G, для запуска сетей 5G на имеющемся оборудовании. С 2027 года начнется поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен быть завершен к концу 2031 года.