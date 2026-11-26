«Там, где туристов привлекает море, как в Крыму, Краснодарском крае и Калининградской области, или горы, как на Алтае, либо минеральные источники (Ставропольский край), рано или поздно появляются желающие иметь квартиру в этом месте. А с ними — и девелоперы, начинающие предлагать такой продукт, причем по ценам, которые бодро растут с каждым годом», — прокомментировал генеральный директор «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.