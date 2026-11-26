Жителям Самарской области на «однушку» на вторичном рынке нужно копить пять лет
При условии, что на новое жилье они будут откладывать всю зарплату
Самарская область заняла 60-е место среди 85 регионов по сроку накопления на однокомнатную квартиру на вторичном рынке. По расчетам федерального портала «МИР КВАРТИР», при средней зарплате 78 тыс. руб. в месяц и средней цене «однушки» 4,88 млн руб. жителю региона потребуется откладывать всю зарплату в течение 5,2 года. Это выше среднероссийского показателя, равного 3,9 года.
Расчеты сделаны исходя из данных Росстата о средних зарплатах и ценах на вторичном рынке. Быстрее всего накопить на однокомнатную квартиру смогут жители Магаданской области (2 года), Чукотского АО (2,1 года) и Ямало-Ненецкого АО (2,5 года). Дольше всех копить придется в Севастополе (10,8 года), Дагестане (9,6 года), Крыму (8,6 года) и Москве (8,4 года).
Средний россиянин при зарплате 103 тыс. руб. и цене «однушки» 4,85 млн руб. соберет средства за 3,9 года. Год назад этот срок составлял 3,8 года: цены на вторичное жилье выросли на 15,3%, а зарплаты — на 10,9%.
«Там, где туристов привлекает море, как в Крыму, Краснодарском крае и Калининградской области, или горы, как на Алтае, либо минеральные источники (Ставропольский край), рано или поздно появляются желающие иметь квартиру в этом месте. А с ними — и девелоперы, начинающие предлагать такой продукт, причем по ценам, которые бодро растут с каждым годом», — прокомментировал генеральный директор «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
В условиях недоступной ипотеки и отсутствия льготных программ на рынке вторичного жилья покупателю остается рассчитывать лишь на собственные накопления, отмечают аналитики.