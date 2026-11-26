К началу эфира, как было озвучено ведущими, на прямую линию губернатора поступило более 2500 вопросов и обращений жителей Ульяновска. Из них 35% вопросов касались проблем сферы ЖКХ, 20% — транспорта и дорог, по 10% — соцзащиты и благоустройства, 6% — здравоохранения.