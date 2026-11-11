Экспорт легковых автомобилей из Китая вырос в октябре на 62%

При этом продажи автомобилей внутри Китая падают. В октябре на внутреннем рынке было продано около 1,7 млн автомобилей — падение на 27,4% по сравнению с октябрем 2025 года. Продажи за первые десять месяцев сократились с 19,4 млн до 14,5 млн автомобилей. По итогам всего 2026 года, по оценкам экспертов Китайской ассоциации легковых автомобилей, внутри страны может быть продано около 18,5 млн, что является самым низким показателем за последние 12 лет.