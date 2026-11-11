Экспорт легковых автомобилей из Китая вырос в октябре на 62%
В октябре Китай экспортировал около 927 тыс. легковых автомобилей. Это на 62,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает AP со ссылкой на данные Китайской ассоциации автомобильных производителей.
За первые десять месяцев года КНР экспортировал более 8 млн легковых автомобилей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. В ассоциации отмечают, что основным драйвером роста стал спрос на гибридные модели и электромобили. По итогам года экспорт может превысить 10 млн автомобилей.
При этом продажи автомобилей внутри Китая падают. В октябре на внутреннем рынке было продано около 1,7 млн автомобилей — падение на 27,4% по сравнению с октябрем 2025 года. Продажи за первые десять месяцев сократились с 19,4 млн до 14,5 млн автомобилей. По итогам всего 2026 года, по оценкам экспертов Китайской ассоциации легковых автомобилей, внутри страны может быть продано около 18,5 млн, что является самым низким показателем за последние 12 лет.