WSJ: для перевозки китайских автомобилей не хватает судов из-за роста экспорта

Масштабный рост экспорта китайских автомобилей привел к нехватки судов для их перевозки, написала The Wall Street Journal (WSJ). По ее данным, специализированные суда для перевозки автомобилей из-за высокого спроса зафрахтованы на несколько лет вперед. Стоимость их фрахта с начала года выросла на 65%. В некоторых случаях автомобили стали возить в обычных контейнерах для других товаров.

По прогнозам исследовательской компании Mobility Global, в 2026 году Китай экспортирует около 10 млн автомобилей. Для сравнения, в 2019-м экспорт составлял лишь 600 тыс. автомобилей. «За пять лет Китай превратился из незначительного экспортера автомобилей в крупнейшего в мире»,— говорит гендиректор норвежского морского перевозчика автомобилей Hoegh Autoliners Андреас Энгер. WSJ пишет, что за последние годы такие перевозчики заказали новые суда для автомобилей на миллиарды долларов, однако пока их все еще недостаточно для растущего экспорта из КНР.

Эксперты в последнее время все чаще говорят о том, что резкому росту китайского автоэкспорта способствует в числе прочего снижение спроса в самой КНР. Управляющий директор консалтинговой компании Sino Auto Insights Ту Ле сравнил рост экспорта в таких условиях с «клапаном для сброса давления», которое оказывает сокращающийся внутренний спрос.

Яна Рождественская