Концепция заключается в том, что в работающем быстром реакторе в ядерном топливе в результате облучения образуется плутоний. Его, как отработанное топливо, можно выделить и на его основе сформировать уже свежее топливо для этого же энергоблока. Процесс можно повторять неограниченно. По ранее отработанной технологии топливо в традиционных тепловых реакторах перерабатывалось и в составе свежего загружалось в быстрый реактор без повторной переработки. Но этот метод не позволял снять ограничение по ресурсной базе урана и получить неисчерпаемый источник энергии.