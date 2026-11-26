На БАЭС впервые в мире запустили цикл дважды переработанного ядерного топлива
В Свердловской области на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС (БАЭС, «Росатом») в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 началась опытно-промышленная эксплуатация рециклированного уран-плутониевого топлива. Как сообщили в пресс-службе станции, впервые в мире на промышленном реакторе была доказана работоспособность концепции замкнутого ядерного топливного цикла.
Концепция заключается в том, что в работающем быстром реакторе в ядерном топливе в результате облучения образуется плутоний. Его, как отработанное топливо, можно выделить и на его основе сформировать уже свежее топливо для этого же энергоблока. Процесс можно повторять неограниченно. По ранее отработанной технологии топливо в традиционных тепловых реакторах перерабатывалось и в составе свежего загружалось в быстрый реактор без повторной переработки. Но этот метод не позволял снять ограничение по ресурсной базе урана и получить неисчерпаемый источник энергии.
Новая опытная топливная кассета была изготовлена с использованием оптимизированной технологии получения плутония. Такой подход позволил не только уменьшить число технологических операций при полном сохранении качества топлива, но и повысить экономическую эффективность переработки и снизить технологическую сложность замыкания топливного цикла. «Преодолев очередной технологический рубеж, мы доказываем жизнеспособность самой модели "возобновляемой" атомной энергетики. Она позволит обеспечить растущие потребности в электроэнергии без пропорционального увеличения нагрузки на природные ресурсы и наращивания объемов радиоактивных отходов. Таким образом, замкнутый ядерный топливный цикл – это не только эффективное использование урана и плутония, но и системное решение экологических задач», – прокомментировал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.