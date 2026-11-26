Законопроект о введении ограничений внес прокурор Челябинской области. Ко второму чтению депутаты Алексей Беседин и Виталий Пашин предложили поправки, повысившие возрастной порог для покупателей топлива с первоначально планировавшихся 16 до 18 лет. Вторым законом из принятого пакета парламентарии установили ответственность за продажу ГСМ лицам младше 18 лет.