В Челябинской области запретили продажу всех видов топлива несовершеннолетним
За продажу топлива детям будут привлекать к отвественности
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании 26 ноября приняли во втором и третьем чтениях пакет законов о запрете продажи горюче-смазочных материалов (ГСМ) несовершеннолетним. Документы закрывают возможность покупки детьми любых видов топлива, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект о введении ограничений внес прокурор Челябинской области. Ко второму чтению депутаты Алексей Беседин и Виталий Пашин предложили поправки, повысившие возрастной порог для покупателей топлива с первоначально планировавшихся 16 до 18 лет. Вторым законом из принятого пакета парламентарии установили ответственность за продажу ГСМ лицам младше 18 лет.