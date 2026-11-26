Сбер и Минпросвещения обсудили тренды применения ИИ в образовании
Сбер и Минпросвещения России в кампусе «Школы 21» в Москве провели стратегическую сессию «Искусственный интеллект в образовании: единый учебный контур».
Здесь более 100 участников из 20 регионов, федеральных и региональных экспертов, представителей технокомпаний протестировали ИИ-инструменты и подготовили предложения по их внедрению в школах и колледжах. В том числе участие в дискуссии приняли и представители сферы образования Ставропольского края.
«Повышение навыков работы с ИИ-агентами среди школьников, студентов и взрослых жителей Ставрополья – один из фокусов работы всей нашей команды в крае. Мы активно работаем и со школьниками: ежегодно проводим более 100 открытых уроков и разнообразных мероприятий, где показываем ребятам и преподавателям, как и в чем уже сегодня ИИ помогает быть им эффективнее, облегчает рутинные задачи. Отмечу, что и предприниматели края сейчас повсеместно внедряют нейросеть в свои бизнес-процессы. Поэтому работа с ИИ-агентами уже стала базовым навыком для тех, кто сегодня приходит на рынок труда и готов менять экономику и социальную сферу Ставрополья к лучшему в ближайшем будущем. И я рад, что именно представители нашего края смогли на общефедеральном мероприятии подробнее познакомиться с ключевыми трендами в образовании, на примере ИИ-помощника учителя получить практические навыки его применения в работе педагогов, администрации школ и колледжей», — отметил Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка.
Целями стратегической сессии были определение тенденций развития искусственного интеллекта в системе общего и среднего профессионального образования России, сбор и структурирование экспертных предложений по его регулированию, отбор приоритетных инструментов для включения в концепцию и техническое задание создаваемой модели ИИ для сферы образования.
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что реинжиниринг должен лежать в основе всего, что вы будете переосмысливать через получение супертехнологии. «Это революционные изменения, они могут быть с разными последствиями, поэтому самое главное, что вы должны сделать, — не навредить. Академическая достоверность, подтвержденная тестированиями, – то, что мы хотим сделать на этапе получения обратной связи. Ее можете дать только вы – учителя, преподаватели, администраторы. От вас будет зависеть, насколько быстро наша суверенная модель обретет необходимый опыт, настроит свои параметры, чтобы обеспечить большую эффективность в образовании», — сказал он.
Также здесь прошло подписание соглашения между Министерством просвещения РФ и Сбером о сотрудничестве в создании ИИ-модели для системы общего образования.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка рассказал о том, как Сбер обеспечивает эффективное и безопасное внедрение ИИ в систему российского образования.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, такое масштабное отраслевое мероприятие по вопросам ИИ с участием региональных команд прошло впервые.
«С одной стороны, прогресс идет, с другой стороны, нам важно двигаться максимально выверенно. Важно, что нейросеть, разрабатываемая для системы образования, появится в дополнение к традиционной системе образования и к работе учителя – так, чтобы повышалось качество обучения и образования школьников и развивалось единое образовательное пространство и система воспитательной работы. Необходимо соблюсти баланс в этой большой и очень нужной работе», — отметил Сергей Кравцов, министр просвещения РФ.