«Повышение навыков работы с ИИ-агентами среди школьников, студентов и взрослых жителей Ставрополья – один из фокусов работы всей нашей команды в крае. Мы активно работаем и со школьниками: ежегодно проводим более 100 открытых уроков и разнообразных мероприятий, где показываем ребятам и преподавателям, как и в чем уже сегодня ИИ помогает быть им эффективнее, облегчает рутинные задачи. Отмечу, что и предприниматели края сейчас повсеместно внедряют нейросеть в свои бизнес-процессы. Поэтому работа с ИИ-агентами уже стала базовым навыком для тех, кто сегодня приходит на рынок труда и готов менять экономику и социальную сферу Ставрополья к лучшему в ближайшем будущем. И я рад, что именно представители нашего края смогли на общефедеральном мероприятии подробнее познакомиться с ключевыми трендами в образовании, на примере ИИ-помощника учителя получить практические навыки его применения в работе педагогов, администрации школ и колледжей», — отметил Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка.