В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения
В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в мессенджере «Макс».
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В аэропорту Краснодара они действовали с 00:53, в авиагавани Геленджика — с 02:45.
Согласно действующему извещению NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00, аэропорт Геленджика — с 08:30 до 22:00.
При этом на момент снятия ограничений в аэропортах режим беспилотной опасности в Краснодарском крае еще не был отменен. Ранее власти Краснодара рекомендовали родителям оставить детей дома из-за угрозы атаки беспилотников.
В Краснодарском крае также действует запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации об атаках беспилотных летательных аппаратов, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За их нарушение предусмотрены штрафы.