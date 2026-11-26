В Краснодарском крае также действует запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации об атаках беспилотных летательных аппаратов, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За их нарушение предусмотрены штрафы.