В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения также распространяются на сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение запрета предусмотрены штрафы.