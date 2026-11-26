В Краснодаре отменили режим беспилотной опасности
В Краснодаре утром 26 ноября отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в городской администрации.
В мэрии напомнили жителям и гостям города о правилах безопасности при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов. В таком случае необходимо сообщить о находке по единому номеру экстренных служб 112.
Власти призвали не приближаться к обломкам и по возможности не допускать к ним других людей до прибытия правоохранительных органов и специальных служб. Также горожанам рекомендовали не фотографировать найденные фрагменты беспилотников.
Ранее на фоне угрозы атаки БПЛА власти Краснодара рекомендовали родителям оставить детей дома.
Кроме того, утром 26 ноября в аэропортах Краснодара и Геленджика отменили дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения также распространяются на сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение запрета предусмотрены штрафы.