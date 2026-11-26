Кроме того, не позднее 6 апреля 2026 года Шамиль Гулиев выступил посредником при передаче взятки начальнику отдела охраны общественного порядка УМВД по Приморскому району. За 60 тыс. рублей тот должен был не фиксировать нарушения миграционного законодательства иностранцами, не задерживать их и не привлекать к ответственности. По версии следствия, Шамиль Гулиев получил деньги и передал их полицейскому.