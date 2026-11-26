Замначальника отдела полиции в Петербурге обвиняют в получении взятки
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу заместителя начальника 86-го отдела полиции УМВД по Приморскому району Рената Мещерова. Его обвиняют в получении взятки за незаконное бездействие. Об этом 25 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, не позднее 13 мая 2026 года Ренату Мещерову через посредника предложили 60 тыс. рублей за то, чтобы он не фиксировал нарушение миграционного законодательства иностранцем, освободил его из отдела полиции и не привлекал к ответственности. Полицейский согласился на предложение.
Рената Мещерова задержали 24 ноября и на следующий день предъявили обвинение. Он просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, однако суд удовлетворил ходатайство обвинения.
В рамках дела о полицейских взятках в Санкт-Петербурге арестован еще один фигурант — Шамиль Гулиев. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Об этом также сообщила объединенная пресс-служба судов.
По версии следствия, не позднее 10 мая 2026 года Шамиль Гулиев согласился выступить посредником между коммерсантами и сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. За вознаграждение полицейские должны были не проверять соблюдение правил продажи алкоголя и табака, игнорировать нарушения миграционного законодательства, а также заранее предупреждать предпринимателей о проверках.
Как полагает следствие, за эти услуги Шамиль Гулиев получил на банковскую карту 65 тыс. рублей, которые затем передал неустановленным сотрудникам полиции. Кому именно предназначались деньги, не установлено.
Кроме того, не позднее 6 апреля 2026 года Шамиль Гулиев выступил посредником при передаче взятки начальнику отдела охраны общественного порядка УМВД по Приморскому району. За 60 тыс. рублей тот должен был не фиксировать нарушения миграционного законодательства иностранцами, не задерживать их и не привлекать к ответственности. По версии следствия, Шамиль Гулиев получил деньги и передал их полицейскому.