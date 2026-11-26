По климатическим нормам, среднесуточная температура воздуха 26 ноября составляет 0,6 градуса. Самый теплый день этой даты зафиксировали в 1896 году, когда воздух прогрелся до +9 градусов. Минимальная температура была отмечена в 1965 году — 18,4 градуса. Рекордное количество осадков выпало в 1966 году — 13 мм. Максимальная высота снежного покрова за последние 20 лет отмечена в 2010 году и составила 18 см.