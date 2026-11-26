В Петербурге установилась минусовая температура
В Санкт-Петербурге установилась отрицательная температура воздуха, которая сохранится в ближайшие дни. В четверг, 26 ноября, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, днем без существенных осадков. Об этом сообщает«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды>.
По данным ФГБУ, в 6:00 температура воздуха составила 0,2 градуса. В течение суток столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов. Ветер северо-западный, северный, умеренный. На дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
Солнце сегодня взойдет примерно в 09:22 и зайдет в 16:09. Продолжительность светового дня составит 6 часов 47 минут.
По климатическим нормам, среднесуточная температура воздуха 26 ноября составляет 0,6 градуса. Самый теплый день этой даты зафиксировали в 1896 году, когда воздух прогрелся до +9 градусов. Минимальная температура была отмечена в 1965 году — 18,4 градуса. Рекордное количество осадков выпало в 1966 году — 13 мм. Максимальная высота снежного покрова за последние 20 лет отмечена в 2010 году и составила 18 см.
В прошлом году 26 ноября температура в Петербурге колебалась от 1,2 до +0,6 градуса. За сутки выпали следы снега, высота снежного покрова достигла 3 см. Такие данные привел ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале>.
В ближайшие два дня существенных осадков не ожидается. В пятницу, 27 ноября, ночью температура составит 3…5 градусов, днем — 1…3 градуса.
В субботу, 28 ноября, ночью ожидается 3…5 градусов, местами до 7. Днем воздух прогреется до 1…3 градусов.