Из-за действующей угрозы БПЛА детей в Краснодаре рекомендуют оставить дома
В Краснодаре из-за сохраняющейся угрозы применения беспилотников родителей просят оставить детей в безопасном месте до отмены сигнала опасности. Об этом сообщили в администрации города.
Городские образовательные учреждения при этом работают в штатном режиме и готовы принять учеников и воспитанников: детей встретят и сопроводят в безопасное место, а персонал каждого социального объекта действует по утвержденным алгоритмам.
Актуальную информацию о ситуации и дальнейших действиях, как обещают в администрации, будут передавать через классных руководителей и воспитателей в родительские чаты.
Решение оставить ребенка дома расценивается как отсутствие по уважительной причине — об этом достаточно сообщить классному руководителю или воспитателю. Забрать ребенка из школы или детского сада тоже можно, но под личную ответственность родителя и с оформлением соответствующего заявления.