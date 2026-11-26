Решение оставить ребенка дома расценивается как отсутствие по уважительной причине — об этом достаточно сообщить классному руководителю или воспитателю. Забрать ребенка из школы или детского сада тоже можно, но под личную ответственность родителя и с оформлением соответствующего заявления.