В феврале замглавы МИД России Александр Грушко сообщал, что каналы коммуникаций между Россией и НАТО остаются открытыми. В случае необходимости, по его словам, вести контакты с альянсом уполномочен посол России в Бельгии. Он уточнял, что продолжают существовать и «горячие линии между военными, их никто не закрывал».