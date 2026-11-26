Кушнер назвал необходимыми горячие линии между Россией и НАТО
Горячие линии между Россией, НАТО и европейскими странами необходимы для поддержания стабильности в Европе после завершения конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.
«Как обеспечить четкую связь между Россией, НАТО и Европой после войны, сделать ее такой, чтобы ее нельзя было прервать, чтобы она служила предотвращению конфликтов, коммуникации, обеспечению прозрачности в отношении вооруженных сил, чтобы не было неожиданных перемещений? Как обеспечить деэскалацию? Нужны экстренные горячие линии на случай каких-либо событий, чтобы у России был организованный механизм связи с НАТО и Европой»,— сказал Джаред Кушнер в подкасте гендиректора медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера.
В феврале замглавы МИД России Александр Грушко сообщал, что каналы коммуникаций между Россией и НАТО остаются открытыми. В случае необходимости, по его словам, вести контакты с альянсом уполномочен посол России в Бельгии. Он уточнял, что продолжают существовать и «горячие линии между военными, их никто не закрывал».