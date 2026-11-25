В Адыгее выдадут разрешение на строительство гостиниц в станице Даховской
Разрешение на строительство гостиничных комплексов в станице Даховской выдадут в ближайшее время в Адыгее. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Власти Республики Адыгея усиливают экономический потенциал станицы, так как для реализации проекта в туристической сфере необходимы в том числе трудовые ресурсы. Появятся гостиницы четырех и пяти звезд. По словам Мурата Кумпилова, создадут большую территорию, в том числе для событийного туризма.
Глава региона отметил, что Даховская признана опорным пунктом, вокруг которого комплексно развивают сельские территории. Рядом со станицей предполагается создание этнопарка и гостиничного фонда более чем на 3 тыс. номеров.