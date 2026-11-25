Власти Республики Адыгея усиливают экономический потенциал станицы, так как для реализации проекта в туристической сфере необходимы в том числе трудовые ресурсы. Появятся гостиницы четырех и пяти звезд. По словам Мурата Кумпилова, создадут большую территорию, в том числе для событийного туризма.