В Мурманской области на капремонт домов заложили 1,5 млрд рублей
В проекте бюджета Мурманской области на 2027 год предусмотрели 1,5 млрд руб. на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщили на заседании профильного комитета областной думы при обсуждении проекта бюджета.
По данным правительства региона, за семь лет действия программы капремонта благодаря федеральной и региональной поддержке привели в порядок 38% жилого фонда.
В 2027 году власти также намерены продолжить капитальный ремонт объектов образования и культуры. Кроме того, в проекте бюджета предусмотрели 200 млн руб. на программу «Свой дом в Арктике», направленную на улучшение жилищных условий жителей региона.