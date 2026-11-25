В Калининградской области тарифы на капремонт могут увеличиться на 22,2%
С 1 января 2027 года взносы за капитальный ремонт в Калининградской области могут увеличится на 22,2%. Проект закона подготовило региональное министерство строительства и ЖКХ. Сейчас он находится на стадии публичного обсуждения и оценки регулирующего воздействия.
Согласно документу, минимальный взнос планируют зафиксировать сразу на три года. С 1 января 2027 года показатель составит 12,1 рубля на квадратный метр, с 1 января 2028 года — 14,04 рублей, с 1 января 2029 года — 16,43 рублей. Итоговое решение примет Законодательное собрание региона.
На сегодня сумма взноса составляет 9,9 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. Действующий закон вступил в силу с 1 января 2026 года.