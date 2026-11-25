С 1 января 2027 года взносы за капитальный ремонт в Калининградской области могут увеличится на 22,2%. Проект закона подготовило региональное министерство строительства и ЖКХ. Сейчас он находится на стадии публичного обсуждения и оценки регулирующего воздействия.