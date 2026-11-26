Директор Института исследования проблем социальной политики Антон Орлов считает, что замедление роста рынка связано с эффектом высокой базы прошлого года. При этом в физическом выражении сегмент ритуальных услуг практически не растет и основной прирост обеспечивается инфляцией и удорожанием материалов и работ, а не увеличением числа похорон, уточняет он. Росстат не раскрывает количество умерших в России. По словам главы похоронного дома «Журавли» Ильи Болтунова, смертность осталась в тех же пределах, что и ранее,— 14–15 умерших на 1 тыс. человек ежегодно.