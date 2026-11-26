Рост похоронного рынка замедлился до 9,1%
За первые девять месяцев 2026 года российские похоронные компании заработали 105,1 млрд руб., на 9,1% больше, чем годом ранее. В этом году рост показателей обеспечила инфляция, в прошлом году сегмент вырос на 15,4%. При этом в физическом выражении ритуальные услуги практически не растут и основной прирост обеспечивается инфляцией и удорожанием материалов и работ.
В январе—сентябре 2026 года объем российского рынка ритуальных услуг вырос на 9,1% год к году, до 105,1 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Рост рынка замедлился: в аналогичный период годом ранее показатель вырос на 15,4%.
Директор Института исследования проблем социальной политики Антон Орлов считает, что замедление роста рынка связано с эффектом высокой базы прошлого года. При этом в физическом выражении сегмент ритуальных услуг практически не растет и основной прирост обеспечивается инфляцией и удорожанием материалов и работ, а не увеличением числа похорон, уточняет он. Росстат не раскрывает количество умерших в России. По словам главы похоронного дома «Журавли» Ильи Болтунова, смертность осталась в тех же пределах, что и ранее,— 14–15 умерших на 1 тыс. человек ежегодно.