Счет в этом противостоянии открыли «быки» на десятой минуте. Даниил Уткин прострелил в штрафную, мяч заполучил Дмитрий Воробьев, который мощно пробил в сетку ворот хозяев. Дальше игра не успокоилась. Команды продолжали обмениваться выпадами, но до перерыва по-настоящему острый эпизод у ворот южан возник однажды. Нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев пробил рядом со штангой.