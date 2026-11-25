ФК «Краснодар» переиграл «Ахмат»
Футбольный клуб «Краснодар» в рамках шестого тура Кубка России одержал победу в Грозном над местным «Ахматом». Игра завершилась со счетом 3:0.
Счет в этом противостоянии открыли «быки» на десятой минуте. Даниил Уткин прострелил в штрафную, мяч заполучил Дмитрий Воробьев, который мощно пробил в сетку ворот хозяев. Дальше игра не успокоилась. Команды продолжали обмениваться выпадами, но до перерыва по-настоящему острый эпизод у ворот южан возник однажды. Нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев пробил рядом со штангой.
После смены сторон южане сняли все вопросы о победителе. На 80-й минуте Кристиан удвоил преимущество своей команды, а незадолго до финального свистка вышедший на замену Джон Кордоба поставил точку в этой игре. В итоге — успех «Краснодара» со счетом 3:0.
После шести игр на групповом этапе Кубка России подопечные Мурада Мусаева заняли первое место с 13 баллами. В следующем туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде 29 ноября против «Ростова». Будущий соперник идет на шестой строчке в турнирной таблице.