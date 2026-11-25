Дополнительные средства в размере 3,89 млрд рублей будут направлены на социальные выплаты: контрактникам, за перевозку льготников и т. д., компенсацию межтарифной разницы (1,38 млрд рублей плюс МТР по воде и стокам — 375 млн рублей), заработную плату в здравоохранении (1,15 млрд рублей). На национальную оборону и общегосударственные вопросы дополнительно будет направлено 311 млн и 45 млн рублей, соответственно. Депутаты областного ЗакСа приняли проект закона об изменении бюджета в первом и третьем чтениях.