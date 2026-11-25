ЗакС Ленобласти увеличил текущий бюджет
Доходы и расходы региона выросли на 5,8 млрд рублей, дефицит остался прежним
В парламенте Ленобласти в среду, 25 ноября, приняли поправки в бюджет текущего года. Доходная и расходная части финансового плана региона увеличились на 2%, дефицит остался на прежнем уровне — 13,8 млрд рублей.
Согласно утвержденному законопроекту, доходы Ленобласти увеличиваются на 5,8 млрд рублей до 291,4 млрд рублей, в основном за счет налоговых и неналоговых поступлений.
Доходы по налогу на прибыль организаций вырастут на 2,26 млрд рублей в соответствии с оценкой Управления ФНС по Ленинградской области. Прирост доходов обеспечат также размещение временно свободных средств бюджета (2,86 млрд рублей), а также оказание платных услуг и компенсация затрат государства с учетом фактических поступлений от Фонда развития территорий (589 млн рублей).
На аналогичную сумму вырастут и расходы региона. На 1,07 млрд рублей сокращены расходы по адресной инвестиционной программе в связи с корректировкой проектно-сметной документации. Дефицит остается без изменений на уровне 13,85 млрд рублей, что составляет 5,2% в соотношении расходов к доходам.
Дополнительные средства в размере 3,89 млрд рублей будут направлены на социальные выплаты: контрактникам, за перевозку льготников и т. д., компенсацию межтарифной разницы (1,38 млрд рублей плюс МТР по воде и стокам — 375 млн рублей), заработную плату в здравоохранении (1,15 млрд рублей). На национальную оборону и общегосударственные вопросы дополнительно будет направлено 311 млн и 45 млн рублей, соответственно. Депутаты областного ЗакСа приняли проект закона об изменении бюджета в первом и третьем чтениях.