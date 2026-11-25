Власти Ленобласти решили сохранить «народную тропу» в Мурино
Власти Ленинградской области решили не закрывать народную тропу, по которой жители Мурино ходят от Петровского бульвара к метро «Девяткино». Сейчас маршрут опасен из-за проходящих над ним линий электропередачи: пешеходы жалуются на удары током. Об этом стало известно после совещания у вице-губернатора Дениса Седова 25 ноября.
Уже 26 ноября на место приедет комиссия и проверит, можно ли углубить дорожку на одном из участков, чтобы люди могли безопасно проходить под проводами. Пока специалисты будут работать, рядом с привычным маршрутом насыплют временную дорожку.
Параллельно власти обсудят с владельцем земли, как обустроить постоянный проход. По словам Дениса Седова, на решение проблемы отводится около месяца.
«Ликвидацией пешеходной дорожки мы ничего не решим. Наша задача — обеспечить безопасность граждан и при этом сохранить привычный маршрут, которым тысячи ленинградцев ежедневно пользуются, чтобы добраться от дома до метро и обратно»,— заявил вице-губернатор.
Ранее администрация Муринского поселения сообщила, что собирается демонтировать асфальтированную дорожку по требованию «Россетей». Она проходит под высоковольтными проводами, и жители жаловались на удары током, в том числе во время дождя. После объявления о демонтаже местные жители выступили против закрытия тропы, а администрация сообщила о приостановке работ.