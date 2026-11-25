Сейчас работы продолжаются еще на шести объектах, один из которых — Ладожская районная больница. Ее ремонтируют по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», готовность достигает 98%. Специалисты уже заменили инженерные сети, напольное и настенное покрытия, электропроводку и кровлю. Завершаются наружные работы.