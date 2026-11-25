С начала года на Кубани отремонтировали девять медучреждений
Отделения девяти медицинских учреждений отремонтировали в Краснодарском крае с начала этого года. Средства выделили из краевого бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как рассказал министр здравоохранения Кубани Владимир Крушельницкий, в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения» отремонтировали отделения девяти объектов, среди них: краевая больница №1, детская краевая больница, городская поликлиника №7 Краснодара, горбольница Анапы, а также Калининская, Белореченская, Динская, Ейская и Тихорецкая ЦРБ.
Отмечается, что в больнице Калининского района прошедшим летом завершили капитальный ремонт терапевтического отделения. Специалисты заменили инженерные сети, а также обновили внутреннюю отделку помещений.
Сейчас работы продолжаются еще на шести объектах, один из которых — Ладожская районная больница. Ее ремонтируют по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», готовность достигает 98%. Специалисты уже заменили инженерные сети, напольное и настенное покрытия, электропроводку и кровлю. Завершаются наружные работы.
Кроме того, до конца 2026 года в поликлиники и больницы региона поступят около 400 единиц современного оборудования, включая рентген-аппараты, флюорографы и маммографы.