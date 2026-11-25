Росимущество выставило на торги стадо из 939 голов на Кубани
В извещении имущество указано как обращенное в федеральную собственность
Росимущество выставило на торги одним лотом 939 голов голштино-фризской породы крупного рогатого скота в станице Динской Краснодарского края. Начальная цена — 91,34 млн руб., или около 97,3 тыс. руб. за животное. В стадо входят 298 коров, 60 нетелей, 307 телок и 274 быка. Заявки принимают до 15 декабря, аукцион назначили на 22 декабря. Для участия нужно внести задаток 9,13 млн руб.; шаг торгов составит 4,57 млн руб. Карточка лота опубликована в ГИС «Торги».
В извещении имущество указано как обращенное в федеральную собственность. В карточке не уточняется, кому стадо принадлежало раньше и на каком основании перешло государству. Потенциальные покупатели могут осмотреть животных. После оплаты победитель должен вывезти скот самостоятельно в течение десяти рабочих дней. Договор не предусматривает возврат или обмен животных при обнаружении скрытых заболеваний.
Кубанский лот появился на фоне торгов более крупным стадом в Крыму. В октябре на площадке РТС-тендер выставили 7 728 голов голштинской породы молочного направления в поселке Первомайское. Начальную цену установили на уровне 450,6 млн руб.; торги назначили на 10 ноября. По состоянию на 24 ноября открытые публикации не сообщали об успешной продаже. Крымскому хозяйству не хватало денег, работников и техники, а также собственной кормовой базы. За первое полугодие 2026 года содержание стада обошлось в 538,9 млн руб., из них 293,3 млн руб. ушло на корма. Это на 88,3 млн руб. больше начальной цены крымского лота.
Как ранее писал «Коммерсантъ-Кубань», сокращение поголовья КРС на юге и в Краснодарском крае продолжается. В частности, по данным публикации, к концу февраля 2026 года поголовье крупного рогатого скота на Кубани сократилось до 513,3 тыс. голов.