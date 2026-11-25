Кубанский лот появился на фоне торгов более крупным стадом в Крыму. В октябре на площадке РТС-тендер выставили 7 728 голов голштинской породы молочного направления в поселке Первомайское. Начальную цену установили на уровне 450,6 млн руб.; торги назначили на 10 ноября. По состоянию на 24 ноября открытые публикации не сообщали об успешной продаже. Крымскому хозяйству не хватало денег, работников и техники, а также собственной кормовой базы. За первое полугодие 2026 года содержание стада обошлось в 538,9 млн руб., из них 293,3 млн руб. ушло на корма. Это на 88,3 млн руб. больше начальной цены крымского лота.