Алексей Логвиненко с 1997 по 2016 год служил в органах внутренних дел. Сначала был оперативником, потом возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УВД по Таганрогу, а затем аналогичное подразделение ГУ МВД России по Ростовской области. В начале 2019 года он стал заместителем мэра Ростова-на-Дону, а уже в октябре того же года возглавил городскую администрацию. Должность главы Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко покинул по собственному желанию в январе 2025 года. Спустя девять месяцев бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, еще чуть позже стало известно, что господина Логвиненко также подозревают в получении взятки в размере 13 млн руб. Сейчас он находится в СИЗО, в ноябре ему продлили срок содержания под стражей до 23 января 2027 года включительно.