Андрея Чибиса обвинили во взятке аэросанями и арестовали
“Ъ” стали известны подробности обвинения, предъявленного губернатору Мурманской области Андрею Чибису, арестованному в Москве. Речь в нем, в частности, идет о взятке в виде аэролодки «Север-650», оцениваемой в 8,5 млн руб. Сам чиновник вину не признал, а защита просила для него вместо СИЗО домашний арест, так как фигурант нуждается в лечении после покушения, совершенного в 2024 году.
По данным “Ъ”, обвинение господину Чибису в управлении по расследованию оргпреступной деятельности следственного департамента МВД предъявили в два этапа: сразу же после задержания 23 ноября ему инкриминировали два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь шла о хищении около 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск, а также 38,8 млн руб., перечисленных в качестве аванса на строительство Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Мурманске. Последний эпизод следствие ранее трактовало как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но позже переквалифицировало его.
24 ноября господину Чибису добавили получение взятки на общую сумму около 20 млн руб. от мурманского бизнесмена Оганеса Шанкояна при посредничестве бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна.