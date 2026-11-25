По данным “Ъ”, обвинение господину Чибису в управлении по расследованию оргпреступной деятельности следственного департамента МВД предъявили в два этапа: сразу же после задержания 23 ноября ему инкриминировали два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь шла о хищении около 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск, а также 38,8 млн руб., перечисленных в качестве аванса на строительство Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Мурманске. Последний эпизод следствие ранее трактовало как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но позже переквалифицировало его.