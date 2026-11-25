Отмечается, что наибольший объем займов направлен на поддержку аграриев — 886,4 млн руб. Это около 45% от всего объема предоставленных средств. Более 20% финансирования приходится на производства, 6,5% — на деятельность в сфере грузоперевозок. Остальные средства поддержали бизнес, работающий в иных отраслях экономики. Наиболее популярными программами фонда в этом году стали «Фермер», «Промышленник», «Старт», «Бизнес инвест» и «Бизнес оборот».