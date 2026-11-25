С начала года на развитие 564 предприятий Кубани направили около 2 млрд рублей
Порядка 2 млрд руб. Фонд микрофинансирования направил на развитие 564 предприятий в Краснодарском крае с начала 2026 года. Как сообщает пресс-служба администрации региона, по льготному финансированию бизнеса организация выполняет показатели регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Как рассказала руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Юлия Приходько, по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства организация почти на 20 млн руб. перевыполнила годовой план, сформированный в рамках регионального проекта. Около 80% займов предоставлены индивидуальным предпринимателям, остальные средства — юридическим лицам.
Отмечается, что наибольший объем займов направлен на поддержку аграриев — 886,4 млн руб. Это около 45% от всего объема предоставленных средств. Более 20% финансирования приходится на производства, 6,5% — на деятельность в сфере грузоперевозок. Остальные средства поддержали бизнес, работающий в иных отраслях экономики. Наиболее популярными программами фонда в этом году стали «Фермер», «Промышленник», «Старт», «Бизнес инвест» и «Бизнес оборот».