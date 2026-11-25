Сериал Владимира Бортко «Сталин» выйдет 26 ноября
На платформе КИОН выходит сериал Владимира Бортко «Сталин», посвященный восьми последним годам жизни вождя народов. Фильм еще до премьеры окрестили спорным, хотя он едва ли стоит того, чтобы о нем спорить всерьез. Главная ошибка «Сталина» — это сам Сталин. Дело не в том, плох или хорош Игорь Миркурбанов в заглавной роли. А в усах, трубке, маршальском кителе, вот этой вот всей привычной атрибутике, которая волей-неволей побеждает любого актера.
Знаем мы, прекрасно знаем, как он выглядел. Сталина давно пора играть без грима, как играл Юрий Любимов в Театре на Таганке. Тогда-то и появляется Сталин как феномен, как символ в его жутком величии властелина полумира, а не просто один из ряженых фигурантов. Тогда-то и можно увидеть, как мечталось Бортко, рефлексирующего героя, а не трубку под усами и брови под фуражкой.