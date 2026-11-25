Кирилл Макаренко служит в органах внутренних дел с 1993 года. За это время он работал на различных должностях в Госавтоинспекции Краснодара, в том числе руководящих. Перед переводом в Армавир возглавлял отделение технического надзора городского подразделения. С августа 2024 года руководил отделом ГИБДД Армавира.