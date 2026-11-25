Начальником отдела Госавтоинспекции Краснодара назначен Кирилл Макаренко
Отдел Госавтоинспекции управления МВД по Краснодару возглавил подполковник полиции Кирилл Макаренко. До назначения он руководил отделом ГИБДД Армавира. О кадровом решении сообщила пресс-служба городского УМВД.
Кирилл Макаренко служит в органах внутренних дел с 1993 года. За это время он работал на различных должностях в Госавтоинспекции Краснодара, в том числе руководящих. Перед переводом в Армавир возглавлял отделение технического надзора городского подразделения. С августа 2024 года руководил отделом ГИБДД Армавира.
Господин Макаренко родился 12 апреля 1976 года в Краснодарском крае. В 1995 году окончил Краснодарскую специальную среднюю школу милиции МВД России, в 1999 году — Краснодарский юридический институт МВД по специальности «Юриспруденция».
С 2018 года городскую Госавтоинспекцию возглавлял Артур Иванов. О его дальнейшей службе официально не сообщалось.