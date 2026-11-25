В комитете по транспорту Петербурга рассчитывают снизить число таких происшествий за счет проверки возраста пользователей. Заместитель председателя комитета Александра Бахмутская рассказала, что с 24 июня арендовать самокаты можно с подтверждением возраста через Max ID, а с 18 августа — через «Госуслуги». С середины сентября такую функцию внедрили все городские операторы кикшеринга. Власти готовятся сделать проверку возраста обязательной.