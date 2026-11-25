В Петербурге в шесть раз выросло число ДТП с детьми на электросамокатах
За десять месяцев 2026 года в Петербурге и Ленинградской области в авариях с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) пострадали 52 несовершеннолетних. Это на 43 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные на пресс-конференции ТАСС привел заместитель начальника управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов.
Всего за этот период в регионе произошло 260 ДТП с пострадавшими с участием арендных электросамокатов — на 157 больше, чем годом ранее. В авариях травмы получили 283 человека, трое погибли. Число пострадавших выросло на 180%, сообщает ТАСС.
В комитете по транспорту Петербурга рассчитывают снизить число таких происшествий за счет проверки возраста пользователей. Заместитель председателя комитета Александра Бахмутская рассказала, что с 24 июня арендовать самокаты можно с подтверждением возраста через Max ID, а с 18 августа — через «Госуслуги». С середины сентября такую функцию внедрили все городские операторы кикшеринга. Власти готовятся сделать проверку возраста обязательной.