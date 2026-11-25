Полиция выясняет обстоятельства нападения на жительницу Краснодара
Полиция Краснодара выясняет обстоятельства нападения на местную жительницу. Ранее в социальных сетях распространились кадры избиения девушки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту причинения телесных повреждений жительнице Краснодара на улице Скандинавской. Устанавливаются детали произошедшего. Для определения степени вреда здоровью назначат судебно-медицинскую экспертизу.
Отмечается, что виновника привлекут к ответственности в соответствии с законодательством РФ.