Судья оставил заявление без движения, указав на грубые нарушения процессуального законодательства. В частности, истцом не была приложена квитанция об уплате государственной пошлины в должном размере: вместо положенных по закону 725 000 руб. (согласно ст. 333.21 НК РФ для исков свыше 50 млн руб.) по чеку значилась сумма в 800 рублей. Также Мария Скрипкина не представила документов, подтверждающих направление копии иска ответчику, и не обосновала подсудность спора именно Краснодарскому краю при том, что юридический адрес банка находится в Москве.