Суд на Кубани вернул иск жительнице Байконура к банку «ДОМ.РФ» на 3 трлн рублей
Арбитражный суд Краснодарского края вернул исковое заявление жительнице Байконура Марии Скрипкиной к АО «Банк ДОМ.РФ». Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Заявительница требовала взыскать с кредитной организации убытки на сумму 1,8 млн рублей, а также компенсацию морального вреда в размере почти 3 трлн рублей.
Судья оставил заявление без движения, указав на грубые нарушения процессуального законодательства. В частности, истцом не была приложена квитанция об уплате государственной пошлины в должном размере: вместо положенных по закону 725 000 руб. (согласно ст. 333.21 НК РФ для исков свыше 50 млн руб.) по чеку значилась сумма в 800 рублей. Также Мария Скрипкина не представила документов, подтверждающих направление копии иска ответчику, и не обосновала подсудность спора именно Краснодарскому краю при том, что юридический адрес банка находится в Москве.
Ключевым процессуальным нарушением стало то, что иск был подписан лично Марией Скрипкиной, тогда как с 20 декабря 2024 года она официально признана несостоятельной (банкротом) по решению Арбитражного суда Московской области. В отношении гражданки введена процедура реализации имущества, и право представлять ее интересы в суде, в том числе подписывать иски, принадлежит исключительно финансовому управляющему Алене Рахимовой (ВАУ «Достояние», г. Санкт-Петербург).
На исправление недостатков суд отвел стандартный срок, однако в случае их неустранения заявление будет считаться неподанным. Уплаченные 800 руб. госпошлины подлежат возврату из федерального бюджета.